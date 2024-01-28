وكيل "تعليم الدقهلية" يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الإعدادية

تفقد هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023- 2024 ورافقه الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والمشرف العام للتصحيح.

وتتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 108 آلاف و332 طالبا وطالبة.

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام وكيل المديرية بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك، ومراجعة المرايا مع الدرجات الداخلية لكل سؤال.

وصرح وكيل المديرية بالدقهلية، بأن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.