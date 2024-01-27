تفاصيل تخلص سائق من شقيقه دهسا بالسيارة في الدقهلية

تخلص سائق تاكسي بمحافظة الدقهلية من شقيقه الأكبر، ودهسه بسيارته انتقامًا منه بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل، بمنطقة كفر البدماص في مدينة المنصورة.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، باصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة المقدم الدكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو« محمد سليمان أحمد سالم»، 49 عامًا،بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله للمستشفي وبسؤال احد شهود الواقعه ويدعي «محمد إ. أ» 45 عامًا عامل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص اكد ان السيارة التي دهسته تاكسي تحمل أرقام « د ط ع 7195 » قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى « سامح سليمان احمد»، 42 عامًا، سائق وذلك بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل.

وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وحضر المتهم بعد ذلك، وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه الجثة وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر 929 لسنة 2014.