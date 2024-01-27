السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بسبب مشادة كلامية".. تفاصيل طعن نجار لكهربائي بسكين في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

طعن نجار بمحافظة الدقهلية، كهربائي ببندر المنزلة، باستخدام آلة حادة"سكين" وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة مما تسبب فى إصابته بجروح قطعية بالرأس وطعنتين بالبطن والصدر ونزيف داخلى.

 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "السيد.م.إ.ا"، 45 عاما، كهربائي، ومقيم بمنطقة حي الاعجام بندر المنزلة مصابا بجرح قطعي بالرأس وأخرين طعنتين بالبطن والصدر ونزيف داخلى بالصدر "ادعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".


انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال شقيقه "فاروق"، 48 عاما، نجار ومقيم بذات العنوان اتهم "حسن.م.ق"،55عاما، نجار ومقيم بذات العنوان بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب العمل.


حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

طعن كهربائي الدقهلية بندر المنزله مدير أمن الدقهلية مروان حبيب

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