رفع 820 طن مخلفات بالمنصورة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة الذي يوافق 27 يناير من كل عام، استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، ولليوم السادس على التوالي بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة، والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر، والسنبلاوين، وأجا، وبلقاس، وشربين، وجمصة، ونبروه، ودكرنس، ومحلة الدمنة، ومنية النصر، والكردي، وبني عبيد، وتمي الأمديد، والمطرية، والجمالية، والمنزلة، وميت سلسيل.

وأوضح مختار، أنه تم رفع 420 طن مخلفات بلدية، و400 طن مخلفات صلبة بمدينة المنصورة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية ووالمداخل والمخارج والطرق بالمنطقه المركزية.

تفاصيل الحملة

من جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حموله 25 طن و20طن و10 طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار (3) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم ترميم رصيف ميدان الكتاب بشارع الجمهوريه وترميم احد ارصفه شارع عبد السلام عارف وميدان امتداد شارع جيهان وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه وميادين مشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله ومنطقة الدراسات وشارع عبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعة.

وتواصلت جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وباشراف ومتابعة السادة رؤساء الوحدات المحلية في اعمال النظافة ورفع القمامة والتجميل والتشجير وتحسين مستوي البيئة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبيئة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.