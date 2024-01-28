محافظ الدقهلية يلتقى وفد الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعضاء وفد الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ومسئولي إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض التصميمات بشأن تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بإشراف وزارة التنمية المحلية، والذي يتم تنفيذه بتمويل أوروبي.



وأوضح "مختار"، خلال اللقاء، أن الشركة تتسلم اليوم قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة على مساحة 2 فدان بالأرض المكتسبة بعد نقل مقلب نبروه، لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبًا للقمامة مرة أخرى.

وقال "مختار" إن تسلم الأرض المشار إليها يأتي ضمن إجراءات البدء في أعمال إنشاء محطة وسيطة ثابتة لنقل القمامة إلى مصنع تدوير القمامة مباشرة من خلال هذه المحطة.

وأكد محافظ الدقهلية تقديم كل الدعم لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزى بلقاس ونبروه بنطاق محافظة الدقهلية.



وقال مختار إن القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها 29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروه، حيث يمر بهما فرعا المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر، وأن مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقري الواقعة على طول المصرف وفروعه.



وأكد محافظ الدقهلية تقديم أجهزة المحافظة كل أشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث، مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى، لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر، من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى، وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.



حضر اللقاء علاء الصباغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، وحامد أبوالدهب، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى عبدالعاطي ومحمد عبدالعزيز وأشرف نصر بالشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، وعبده محمدين ومحمد حمص مدير عام المخلفات الصلبة والنظافة، والمهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة النظافة والدكتورة هدير فريد وسمير عبدالمجيد وسماح حسين مديرو الإدارات الفرعية بالإدارة العامة للمخلفات الصلبة.