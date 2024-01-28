الدقهلية تفوز بالمركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ومديري التفتيش والمتابعة، ومديري الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية.

وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول بنسبة 97% على مستويى محافظات الجمهورية، في استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة من خلال استعداد وجاهزية المعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

استعداد وجاهزية في ملف مجابهة الأزمات والكوارث

وقال " مختار " سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط فريق عمل متميز استطاع من خلال التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد، أن يجعل محافظة الدقهلية في الصدارة دائما من خلال النجاح في كافة الملفات الموكلة إلينا، وفي المقدمة ملف مجابهة الأزمات والكوارث ومدي الاستعداد والجاهزية في حالة وقوع أي أزمة أو كارثة.

كما قال المحافظ، خالص شكري وتقديري لجميع اعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي جهودهم المبذولة والمشرفة حتي حصلت المحافظه علي المركز الأول، علي جميع المحافظات في الاستعداد الكامل لمجابهة الازمات والكوارث والتدريب المتميز لجميع العالمين والاطقم المشاركة في مجابهة أي أزمة أو كارثة.

وأشار "مختار" الي أن نجاح المحافظة المشرف وتميزها في الاستعداد والجاهزية لمجابهة الازمات والكوارث هو نتاج تعاون مشترك علي مدار 4 سنوات لكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الذين عملوا كفريق واحد وباصرار كامل من أجل الوصول إلي هذه النتيجة المشرفة.

شراء معدات بنصف مليار جنيه خلال 4 سنوات

وأوضح أنه على مدار 4 سنوات الماضية تم شراء معدات جديدة للوحدات المحلية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

كما أوضح " مختار " بأن إجمالي عدد المعدات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ 1،171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات.

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لبناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه واحتياجاته في كافة القطاعات الخدمية وخاصة وقت الازمات والكوارث والاستعداد والجاهزية الكاملة للحفاظ علي الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في حالة وقوع أزمات أو كوارث ومجابهتها.