الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة أساس متطلبات الوظيفة لأي مسئول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بكل الشفافية والدقه والجدية والالتزام.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك منظومة قيم أخلاقية واجتماعية وقانونية تحكم عملنا جميعا، في طريقنا لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين بنطاق المحافظة. 

6 ملفات عمل أساسية تحتاج الي المتابعة المستمرة

وقال "مختار" إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم، مضيفا أن التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأي مسئول وأساس النجاح والتفوق، موضحا أن هناك 6 ملفات عمل اساسية تحتاج الي المتابعة المستمرة في مقدمتها ملف إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.
 

وشدد المحافظ على ضرورة  تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، واستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات البلدية والصلبة، ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، ووجه "مختار" الشكر والتقدير لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء علي الجهود المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يلتقي بوفد الشركة الثلاثية للاعمار والمقاولات ومسئول إدارة المخلفات الصلبة


وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد التقى بأعضاء وفد الشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والسادة مسئولي ادارة المخلفات الصلبة  بالمحافظة وحيث تم خلال اللقاء استعراض التصميمات بشأن تنفيذ مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر باشراف وزارة التنمية المحلية والذى يتم تنفيذه بتمويل أوروبى.

 الشركة تتسلم قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة
 

وأوضح "مختار "خلال اللقاء|، أن الشركة تتسلم اليوم قطعة الأرض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة على مساحة 2 فدان بالارض المكتسبة، بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة اخري.

 وقال" مختار"ان تسلم الارض المشار اليها يأتي اجراءات البدء في اعمال انشاء محطة وسيطة ثابتة لنقل القمامة الي مصنع تدوير القمامة مباشرة من خلال هذه المحطة واكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بنطاق محافظة الدقهلية.
 

وقال "مختار"، إن القرى الواقعة على مصرف كيتشنر وفروعه يبلغ عددها  29 قرية فى كل من مركزى بلقاس ونبروة، حيث يمر بهما فرعى المصرف المذكور تحت مسمى "مصرف نمرة 3 ومصرف نمرة 4 ويصبان فى مصرف كيتشنر، وأن مشروع تطوير المصرف يستهدف رفع كفاءته وكذلك الخدمات البيئية والنظافة بالبلاد المار بها، مشيرا انه يتم تطوير البنية التحتية للصرف الصحي والمخلفات الصلبة بالقري الواقعة علي طول المصرف وفروعه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مدير عام مكتب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية

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