محافظ الدقهلية: ضبط مخالفات تموينية بمركزى ميت غمر وبلقاس

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، بإشراف العميد خالد دويدار، مدير مباحث التموين بالدقهلية، أسفرت عن تحرير 154 محضرا بالمخالفات بنطاق الإدارات التموينية بمركزي ميت غمر وبلقاس بالمحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة بالتنسيق مع الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.



تفاصيل الحملات

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 80 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

ويجرى أيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها، محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

كما شملت أيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على كميات من السلع والمنتجات وإعدام كميات أخرى غير صالحة للاستخدام الآدم.

وجرى التحفظ على 110 كجم لحوم بلدية ونصف طن زيت و1000 لتر بنزين 80 و40 كجم لحوم مفرومة و44 شيكارة علف و1000 كجم أرز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.