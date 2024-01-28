الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة

ايمن مختار
ايمن مختار

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، جاء ذلك بحضور عصام حجاج مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظه.
 

مختار: المنطقة الصناعية بجمصة من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية

وأشار " المحافظ " الي أن المنطقة الصناعية بجمصة من أهم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي والفريد حيث تقع على الطريق الساحلى الدولي وتتوسط ثلاث مؤاني بحرية تجارية هم ميناء دمياط وميناء بورسعيد وميناء الاسكندرية ولكفاءة البنية التحتية بها ووجود كافة الخدمات الخاصة بالسادة المستثمرين.

المنطقة إضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية

واوضح "مختار" أن المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي الجديد للمنطقة الصناعية بجمصة، والذي تم إضافة منطقة الـ 108 أفدنة إليه كتوسعات للمنطقة الصناعية، بعد الانتهاء من ترفيقها والتي ستخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة، وستكون إضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة.
 

وأكد"مختار"ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.. 
 

ومن جانبها قالت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن اعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور لجنة برئاسة عصام حجاج مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وضمت في عضويتها كل من السادة مدير ووكيل ادارة الاستثمار ومدير المنطقة الصناعية بجمصة وممثل الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لاعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة والذي تم  اعتماده اليوم من المحافظ وجاري اتخاذ اجراءات العرض على المجلس التنفيذي واصدار قرار نشره بالجريدة الرسمية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جمصة الطريق الساحلي الدولي

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