من غد وحتى الخميس.. قطع المياه عن عدد من قرى ميت غمر

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه سيتم قطع المياه عن عدد من قري مركز ميت غمر على فترات وساعات محددة لكل، قرية بدأ من غدا الاثنين 29 يناير الجاري وحتى الخميس الموافق 1 فبراير وذلك للقيام باعمال ربط محطة مياة ميت غمر السطحية علي المحطات الارتوازية.



تفاصيل فترات قطع المياه

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقارير الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضحت التقارير ان القري المتأثرة بانقطاع المياة علي النحو التالي:- قرية البوها من الساعة 1 صباحا وحتي الساعة 1 مساء، وقرية سنفا من الساعة 2 مساء حتي الساعة 5 مساء وذلك غدا الاثنين 29 يناير الجاري،وقرية ميت محسن من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 12 مساء، وقرية كفر بهيدة من الساعة 1مساء حتي الساعة 3 مساء، وقرية بهيدة من الساعة 3.30 مساء حتي الساعة 5.30 مساء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري وقرية كوم النور من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 3 مساء وذلك يوم الاربعاء الموافق 31يناير الجاري،وقرية بشلا من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 10 مساء وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل.



وقد وجه محافظ الدقهلية، اللواء انور مدحت رئيس مركز ومدينة ميت للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني جميع انحاء القري المشار اليها والمتأثرة بانقطاع المياة بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.