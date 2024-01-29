الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز المدن والأحياء

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كل القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث تابع "مختار" أعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز المنزلة وطلخا وميت غمر.


تفاصيل المشروعات

وقال السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الرصف للشارع الموازي الطريق العام المنصورة المنزلة بعد توسيع الشارع من مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات حتى مزلقان أبوزيد، وذلك لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ وإزالة المعوقات التي تعترض التنفيذ والانتهاء وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

كما قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، إنه تمت متابعة تنفيذ وانتهاء أعمال رصف شارع طريق بلقاس بطول 800 متر ضمن أعمال الخطة الاستثماريه للعام المالى  2023/2024، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي المشروعات والإشغالات وقالت إن شارع الشهيد إسلام البغدادى (طريق بلقاس سابقا) من أهم شوارع مدينة طلخا ويعد شريانا رئيسيا داخل مدينة طلخا، ما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين.

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال فرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلومتر من الطريق السريع حتى ميدان العروبة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي المشروعات والتخطيط. 

وقال إن رصف شارع جسر النيل يسهم في تحقيق  السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية، حيث يمثل الشارع شريانا رئيسيا داخل مدينة ميت غمر.

وأكد "مختار" أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

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Screenshot_20240129-115141
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IMG-20240129-WA0137
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنزله ميت غمر

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