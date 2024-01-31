للمرة الثانية.. قرية جوجر بالدقهلية تطلق قافلة مساعدات لقطاع غزة

تضامن أهالي قرية جوجر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مع أهالي قطاع غزة وقاموا بجمع كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية للأهالى بقطاع غزة والتي بلغت ٦ شحنات ضخمة، ضمن القافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إطلاقها خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة.

وأوضح أهالى قرية جوجر، أن تلك القافلة هى الثانية التى توجه إلى غزة من قبل اهالى القرية خلال شهرين، مؤكدين عزمهم على استمرار حشد المساعدات لأهالى قطاع غزة.

وقال عبدالعزيز منير، أحد أهالي قرية جوجر بمركز طلخا، أن المجهود الموجود فى القرية يبشر بالخير متمنين وجود لجنة قائمة على جمع الصدقات والزكاة أو إنشاء بيت مال معلوم للكل لجمع التبرعات.

تفاصيل القافلة

وأضاف محمد عمر، أحد أهالى قرية جوجر، أن القافلة وصلت تكلفتها ما يقرب من ٣.٥ مليون جنيه تحت إشراف بيت الزكاة والصدقات، مشيرا إلى أن أهالي القرية والمغتربين من أبنائها يتسابقون فى فعل الخير، مؤكدا على أن الأهالى مستمرين فى إرسال المساعدات الضرورية والغذائية لأهالى قطاع غزة.

كما أوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه هي المرة الثانية التي يتبرع فيها أهالي قرية «جوجر» بعدد 6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية، حيث سبق لهم التبرع بعدد 6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة لأشقائنا في قطاع غزة منتصف يناير الجاري، ستكون ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة؛ ليصل عدد الشاحنات التي تشارك بها القرية إلى 12 شاحنة.

ووجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر- الشكر لأهالي قرية «جوجر» على تبرعهم للمرة الثانية لأشقائنا في قطاع غزة، الذي ينم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن المال الذي ينفقه العبد يزيد ولا ينقص؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ».

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