رفع 830 طن مخلفات و90 طن أتربة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية، بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروة ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل..



وأوضح "مختار" أنه تم رفع 830 طن مخلفات بلديه 90 طن اتربه و350 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه بمشاركة أحمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وخالد جلال مدير عام المركبات وفهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه، فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم حيث تم الاستعانه بـ128 معده نظافه ما بين لوادر وسيارات قلاب حموله 25 طن و20طن و10 طن و5 طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه، وتم تكليف 314 عامل نظافه على مدار 3 ورديات.

وتم التركيز على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة، حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع المشايه والجمهورية والجيش وقناه السويس وسعد زغلول والطريق الدائري وطريق المنصوره شربين، كما تم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وسعد زغلول وحديقه شجره الدر وعروس النيل والجزر الوسطي بشارع عبد السلام عارف، وتم رفع الأتربة من شارع العبور وأحمد ماهر وغسيل أرصفه شارع العبور.

كما استمرت أعمال النظافة بنطاق مركز المنصورة والقرى التابعة باشراف رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.