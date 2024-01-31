محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 حيث تابع "مختار" أعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن بلقاس وميت غمر.



وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينه بلقاس، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال رصف شارع فواز بالمدينة وأعمال تركيب الإنترلوك ببعض الشوارع الجانبية لتوفير بئية ملائمة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية واستهدفت المتابعة الوقوف علي معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه، كما تم متابعة أعمال قطع الفرما والتكسير بشارع سكة دقادوس بطول 1.5 ك متر من الطريق السريع حتى العاشر من رمضان مرورًا بمستشفى دقادوس، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مضيفًا أن أعمال الرصف تسهم في تحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية حيث يمثل الشارع شريان رئيسي داخل مدينة ميت غمر.



وفي ذات السياق، أكد "مختار" أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الآداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ومباحث التموين باشراف العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، أسفرت عن تحرير 213 محضرًا بالمخالفات بنطاق الإدارات التموينية بمراكز بلقاس وميت غمر والمنصورة والسنبلاوين بالمحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.