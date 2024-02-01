الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس وكيفية التظلم عليها

كثف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة مرسى مطروح، البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي "الترم الأول" للعام الدراسي الجاري 2023-2024 عبر محركات البحث في مصر، بعد أن ظهرت في بعض المحافظات الأيام الثلاث الماضية، إذ يرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على النتيجة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مرسى مطروح

أقر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء أمس الأربعاء، نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للنصف الأول من العام الدراسي بنسبة 79.3%، فيما أوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح البيان التفصيلي للنتيجة.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح 2024

وذكر شحاتة أن عدد المتقدمين للامتحان خلال النصف الأول من العام الدراسي بلغ 11462 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 10499، بنسبة نجاح 79.3%.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في الإدارات التعليمية كانت كالتالي: إدارة العلمين 84.2%، وإدارة البنجر 83.4%، وإدارة سيوة 81.9%، وإدارة النجيلة 80.6%، وإدارة مطروح 79.9%، وإدارة الحمام 79.7%، وإدارة الضبعة 74.4%، وإدارة السلوم 73.1%، وإدارة براني 72.3%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب في مختلف المحافظات، وفرت عبر هذا الرابط، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس فقط.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة مرسى مطروح الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة الالكترونية للمحافظة والدخول للرابط التالي.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 مرسى مطروح

وفقًا لوكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح، عمر شحاتة يمكن للطلاب الاعتراض على نتائج الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024، ويمكن لولي الأمر أيضًا الاعتراض على نتائج صفوف النقل بالمدارس وفقًا للقرارات الوزارية المعتمدة. يمتد فتح باب التظلمات لمدة خمسة عشر يومًا حتى 3 فبراير 2024.

تم تحديد ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من قبل المديريات التعليمية. وتتضمن الضوابط التالي:

1. يجب على الطالب أو ولي أمره تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب.

2. يجب على الطالب تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتائجها.

3. يجب دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ مبلغ (35) جنيهًا لكل مادة.

4. يجب التوجه إلى الجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

5. يجب الحصول على إيصال السداد.

6. يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

7. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من قبل لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

8. أخيرًا تظهر النتيجة بخصوص إحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

9. في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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