الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 بالاسم ورقم الجلوس

محافظ السويس يعتمد
محافظ السويس يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت ٨٣.٥١٪؜.


حضر اعتماد النتيجة الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسرعمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

 

المحافظ يهنئ الناجحين


وقدم المحافظ التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكدًا على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها لجهودهم المتميزة  لتحسين العملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.


و أكد صقر على مدير مديرية التربية والتعليم على تكريم الأوئل لكل مرحلة تعليمية داخل كل مدرسة مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي الحالي تحفيزًا للطلاب لحثهم للحفاظ علي النجاح والتفوق. 


بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية بمدارس السويس عدد ١٤٣٢٢طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100٪؜ والمكفوفين 100 ٪؜ ومدارس الصم 93.33٪.

وفي سياق آخر، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي مستوى كفاءة معلم التعليم الفني والمهني وبالتعاون مع هيئة الجوده فقد حضر  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فعاليات التدريب العملي لمعلمي التعليم الفني للجدارات بحضور عدد من متابعين البرنامج بالوزارة كلًا من دكتور  امل اسير مدير عام إدارة الجوده بالوزارة والدكتور ايمان محمد مدير إدارة بإدارة التقويم والأداء بالوزارة.


كما شهد التدريب عدد من الفعاليات استهدف خلالها تدريب عملي لمعلمي الزخرفه لنظام الجدارات لمعلمي الصف الثاني وتحت اشراف إدارة التدريب والجوده والسادة موجهي التخصص وإدارة التدريب كما تناول التدريب علي أعمال الصبغات الحديثة علي الاخشاب وتنفيذ أعمال الفسيفساء علي مختلف الخدمات وكيفيه وضع الدراسة المالية والتنفيذية لذلك في تمارين للطلاب.


وفي كلمه ألقاها "عمارة" وجهها لمعلمي التعليم الفني بدأها بأن من لم يتقّدم يتّقَادم وان وزارة التربية والتعليم قد أخذت علي عاتقها منذ فترة قضية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ليواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم والذي فرض علينا بدوره أن نواكبه قفزه بقفزه.

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