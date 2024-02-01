موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 ورابط الاستعلام برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، لذلك زاد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2024.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

ننشر في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وفق ما حددته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وطرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الترم الأول من عدد من محافظات الجمهورية.

من المتوقع أن تصدر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية الأسبوع القادم ما بين 5 إلى 7 فبراير 2024 وفق بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقب اعتمادها من المحافظ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

وفور ظهور النتيجة يكون الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة الموجودة هنا.

موجود في أسفل الموقع على اليسار بانر خاص بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

بعد الضغط على البانر يكون مفعل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة من الإدارات التعليمية المختلفة وهي:

إدارة غرب

إدارة شرق

إدارة بلبيس

إدارة منيا القمح

إدارة فاقوس

إدارة أبو حماد

إدارة الحسينية

إدارة أبو كبير

إدارة ههيا والإبراهيمية

إدارتي كفر صقر وأولاد صقر

إدارة ديرب نجم ومشتول السوق

إدارتي القرين والقنايات

إدارتي منشأة أبو عمر وصان الحجر

إدارتي العاشر من رمضان والصالحية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

بعد أن اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 83.6 %، بإجمالي عدد المتقدمين للامتحانات 104000 طالب وطالبة، بلغ عدد الحضور منهم 103420 طالبا وطالبة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية من رابط مباشر يوفره موقع الدستور موجود هنا.

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