الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور ظهرت الآن في 6 محافظات

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس للترم الأول قائمة بحث واهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات خلال الأيام الجارية، بعد اعتماد النتيجة في 6 مديريات تعليمية بنسب نجاح متفاوتة، وهي القاهرة والجيزة وبورسعيد والوادي الجديد وشمال سيناء والإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس 

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظ المسئول، في إطار حرصنا على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور في الوصول إلى نتائج الامتحانات بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اعتماد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة لطلاب الصف الثالث الإعدادي العام بنسبة نجاح إجمالية 78.4%، بعد نجاح 145.947 ألف طالب، من إجمالي 186.266 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة بالرقم القومي ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالرقم القومي عبر  الاتصال هاتفيًا من التليفون الأرضي على رقم 09000100، أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة 

كما أعلنت محافظة الجيزة، اعتماد اللواء أحمد راشد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٨٠.٨٧% لطلاب الإعدادية العامة، وبنسبة نجاح ٩٦.٨٥% لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 2024، وبنسبة نجاح ٩٢.٥٩ % للمكفوفين، وبنسبة 100% لطلاب مدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة برقم الجلوس والرقم القومي عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية عبر الدستور

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية برقم الجلوس فقط عبر الدستور، بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنسبة نجاح 83.6 %.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الإسكندرية برقم الجلوس فقط عبر موقع الدستور من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

كما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة بورسعيد بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد برقم الجلوس عبر الدستور من "هنا".

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