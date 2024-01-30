موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لامتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2023/2024 في عدد من المحافظات منها الجيزة وبورسعيد لذلك يكثر البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024.

ننشر في التقرير التالي موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 وفق المحافظات التي ظهرت فيها وكذلك المحافظات المرتقب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فيها خلال ايام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

بمحافظتي الجيزة وبورسعيد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 واتاحة الاستعلام عنها من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد https://service.portsaid.gov.eg

في كلا الموقعين يتم ادخال رقم جلوس الطالب بكل محافظة والضغط على اظهر النتيجة للحصول على درجات الفصل الدراسي الاول لامتحانات الترم الأول.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية

من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 فور اعتمادها وظهورها

موقع المديرية من هنا https://edudk.net/

بعد فتح الرابط يظهر بانر داخل الصفحة مكتوب فيه "انتظروا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023/2024".

فور ظهور النتيجة يكون الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة من الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg

كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على اظهر النتيجة

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الفيوم

فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من محافظ الفيوم يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الفيوم من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الموجودة في هذا الرابط http://fymedu.online/

ثم اختيار الايقونة المخصصة لنتائج الشهادة الاعدادية واختيار الفصل الدراسي ثم كتابة رقم الجلوس.