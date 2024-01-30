الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الإعدادي
الإعدادي

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لامتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2023/2024 في عدد من المحافظات منها الجيزة وبورسعيد لذلك يكثر البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024. 

ننشر في التقرير التالي موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 وفق المحافظات التي ظهرت فيها وكذلك المحافظات المرتقب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فيها خلال ايام. 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 

بمحافظتي الجيزة وبورسعيد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 واتاحة الاستعلام عنها من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة 

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد https://service.portsaid.gov.eg

في كلا الموقعين يتم ادخال رقم جلوس الطالب بكل محافظة والضغط على اظهر النتيجة للحصول على درجات الفصل الدراسي الاول لامتحانات الترم الأول. 

 

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 الترم الأول عقب اعتمادها رسميا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية 

 

من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 فور اعتمادها وظهورها 

موقع المديرية من هنا  https://edudk.net/

بعد فتح الرابط يظهر بانر داخل الصفحة مكتوب فيه "انتظروا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023/2024".

فور ظهور النتيجة يكون الاستعلام عنها برقم الجلوس. 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 

 

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة من الرابط التالي 

https://eduserv.cairo.gov.eg

 

كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على اظهر النتيجة 

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الفيوم 

فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من محافظ الفيوم يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الفيوم من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة الموجودة في هذا الرابط http://fymedu.online/

ثم اختيار الايقونة المخصصة لنتائج الشهادة الاعدادية واختيار الفصل الدراسي ثم كتابة رقم الجلوس.

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