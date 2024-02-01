وزير الرى وممثل الأمم المتحدة يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية بالبرلس

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، لتفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية من بينها مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية ومشروع حماية مصب مصرف كتشنر، ويلتقي عددًا من المزارعين بالبرلس.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وأليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محمية البرلس الطبيعية

وتقع محمية بحيرة البرلس الطبيعية في نطاق محافظة كفرالشيخ، ويبلغ طول البحيرة حوالي 65 كم تقريبًا، ويتراوح عرضها ما بين 6 و17 كم أى بمتوسط عرض 11 كم، وتبلغ مساحتها حوالي 460 كم مربع، وبحيرة البرلس متوسطة الملوحة ومتصلة بالبحر المتوسط عن طريق فتحة طبيعية تسمى بوغاز البرلس تقع في أقصى الشمال الشرقي للبحيرة وتاريخيًا.

أحد المسالك الرئيسية لهجرة الطيور في العالم

والغرض من إعلان المحمية سببه الأساسي أهمية البحيرة كموقع فريد لتكاثر الطيور المائية سواء على المستويين المصري أو العالمي، كما أنها تمثل أحد المسالك الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، وتعتبر منطقة البرلس من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور بها، حيث يتواجد بها أكثر من 700 نوع معروف من الطيور منها 7 أنواع مهددة بالانقراض عالميًا، إذ أن بحيرة البرلس هـي ثاني أكبر البحيرات الشمالية في مصر بعد بحيرة المنزلة من حيث الحجم والمساحة وإنتاجية الثروة السمكية.

محمية البرلس تعتبر من أغنى المناطق في تنوع أنواع النباتات

ومن حيث الحياة النباتية بالمحمية فإن محمية البرلس تعتبر من أغنى المناطق في تنوع أنواع النباتات وأيضًا في عشائر النباتات المتميزة لأنواع البيئات المختلفة، وقد تم تسجيل عدد 388 نوعًا منها 197 نوعًا من النباتات الزهرية.

منها 97 معمرة وعدد 100 حولية وعدد 11 نباتًا مائيًا، ونوع واحد من السرخسيات المائية هو الأزولا، وتسود الحشائش أنواع النباتات عمومًا في المحمية ممثلة بحوالي 35 نوعًا من أعداد النباتات الكلية، وقد تم تسجيل 3 أنواع متوطنة هي الرطريط الأبيض وينتشر في أماكن كثيرة بالمحمية والخردل البري وهـو نبات حولي موجود فقط في جزيرة الكوم الأخضر بالبحيرة والجعضيض، كما تنتشر بالمحمية أشجار النخيل والزيتون والتين والجوافة.

تسجيل 332 نوع حيوانات في المحمية

من حيث الحياة الحيوانية بالمحمية، فقد تم تسجيل 332 نوع حيوانات منها 48 نوعًا من الهائمات الحيوانية في بحيرة البرلس تمثل الثلاث مجموعات الرئيسية للهائمات، وهي العجليات 34 نوعًا، ومجدافية الأرجل 7 أنواع، وخيشومية الأرجل 7 أنواع، بينما 10 أنواع من الهائمات البحرية قد اختفت تمامًا.

بينما ظهر 18 نوعًا من هائمات المياه العذبة لم تسجل من قبل في البحيرة، وأيضًا قد تم تسجيل 33 نوعًا من كائنات القاع، أما الأنواع البحرية والتي كانت قد سجلت خلال الثمانينيات- كانت 8 أنواع- فقـد اختفت تمامًا خلال السنوات القليلة الأخيرة، ولم يبق إلا أصداف بعض الرخويات البحرية.

وقد تم أيضًا تسجيل عدد 23 نوعًا من العقارب والعناكب إلى جانب 94 نوعًا من الحشرات وحوالي 33 نوعًا من الأسماك و22 نوعًا من البرمائيات والزواحف، وحوالي 93 نوعًا من الطيور، وتم التعرف على حوالي 14 نوعًا من الثدييات.

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