تحرير 89 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية في بيلا ودسوق بكفر الشيخ

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 33 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

تحرير 33 محضرًا للمخابز المخالفة

وتمكنت الحملة من تحرير 33 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 24 محضرا للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تم شن حملة مكبرة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للإطمئنان على جوده رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد اسفرت الحملة عن تحرير عن اجمالى 65 محضر منها 9 صحة، 37 نقص وزن ، 17 نظافة، 2 مواصفات وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.