الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 199 محضرًا تموينيا متنوعًا بمراكز كفر الشيخ

مخابز كفر الشيخ
مخابز كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكدًا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

txt

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

من جانبه، فقد أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تم شن حملة مكبرة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد أسفرت الحملة عن تحرير إجمالى  65  محضرًا منها  9  صحة، 37  نقص وزن، 17 نظافة،  2 مواصفات  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ  بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 33 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقليم اللواء جمال نورالدين، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

مركز دسوق مركز بيلا تموين كفر الشيخ مخابز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ: بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى ببيلا

تحرير 89 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى بيلا ودسوق بكفرالشيخ

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

تحدت التنمر.. أمل الزناتي أول أسطي جرارات من قصار القامة في مصر (صور)

نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأكبر قرى مطوبس في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

إزالة 21 حالة تعد على بحيرة البرلس بمطوبس في كفر الشيخ

إجراءات مكثفة لمواجهة السيول والطقس السيئ في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟