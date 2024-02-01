تحرير 199 محضرًا تموينيا متنوعًا بمراكز كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكدًا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

من جانبه، فقد أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تم شن حملة مكبرة للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد أسفرت الحملة عن تحرير إجمالى 65 محضرًا منها 9 صحة، 37 نقص وزن، 17 نظافة، 2 مواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 33 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقليم اللواء جمال نورالدين، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.