الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ: بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى ببيلا

إحلال وتجديد المأذنة
إحلال وتجديد المأذنة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبوغنام والشهير بمسجد أبوغنام الأثري ببيلا، ضمن المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير التي تتم بالمسجد الأثري، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه تم البدء في إزالة مئذنة مسجد أبوغنام التي يبلغ طولها 25.25 متر، نظرًا لما كانت تُمثله من خطورة كبيرة على الأهالي، بعدما تبين وجود ميول كبيرة بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سم، بعد أنّ ظلت صامدة لسنوات طويلة.

إحلال وتجديد المئذنة

وأكد محافظ كفرالشيخ أنّ قرار إزالة المئذنة جاء بعد أنّ تم تشكيل لجنة من وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وبالتنسيق مع المركز القومي للبحوث بالقاهرة، ورأت اللجنة أنّ المئذنة تُشكل خطورة على المُحيطين بالمسجد، لذا قرّرت إزالتها على الفور، لافتًا إلى أنّه سيتم تصميم مئذنة على نفس طراز المئذنة القديمة التي تمت إزالتها.

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وأوضح المحافظ أنّ أعمال صيانة وتطوير مسجد أبوغنام الأثري ببيلا قاربت على الانتهاء، ولم يتبقَّ سوى أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد وبعض التشطيبات النهائية التي ستتم بالتزامن مع أعمال إحلال وتجديد المئذنة، تمهيدًا لافتتاح المسجد قريبًا أمام أهالي مدينة بيلا.

من جهته، أشار أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى حرصه على متابعة أعمال الصيانة والتطوير التي تجري حاليًا بمسجد «أبوغنام»، والاطلاع على نسب التنفيذ، منوهًا بأنّه حرص على متابعة بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد الأثري، مع التشديد على تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتطوير.

وأضاف «غالي» أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، كما سيتم أيضًا تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والأسوار والبلدورات بمحيط مسجد أبوغنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد.

مركز بيلا مسجد ابوغنام مأذنة مسجد وزارة الأوقاف وزارة الاثار

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