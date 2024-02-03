تحرير 140 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه تم تحرير 140 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة، أثناء حملات إدارة مراقبة الأغذية على 275 منشآه، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمواطنين.

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية على 275 منشأه، وتم سحب 141 عينة للفحص لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتبين أن 15 منشأة دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى.

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف وإستمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.

تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة ببيلا

حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين، 33 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 24 محضرا للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.