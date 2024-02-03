السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 140 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة بكفر الشيخ

المنشأت الغذائية
المنشأت الغذائية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه تم تحرير 140 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة، أثناء حملات إدارة مراقبة الأغذية على 275 منشآه، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمواطنين.

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية على 275 منشأه، وتم سحب 141 عينة للفحص لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتبين أن 15 منشأة دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى.

txt

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف وإستمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.

تحرير 33 محضرا ضد المخابز المخالفة ببيلا

حيث حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارة التموين،  33 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 24 محضرا للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منشآت غذائية صحة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ حملات تفتيش مخابز كفر الشيخ

مواد متعلقة

وزير الرى يتفقد مشروعات التمكين للحد من آثار التغيرات المناخية بكفرالشيخ

وزير الرى وممثل الأمم المتحدة يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية بالبرلس

تحرير 199 محضرًا تموينيا متنوعًا بمراكز كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى ببيلا

تحرير 89 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى بيلا ودسوق بكفرالشيخ

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

تحدت التنمر.. أمل الزناتي أول أسطي جرارات من قصار القامة في مصر (صور)

نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأكبر قرى مطوبس في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| بمشاركة مصر.. نيويورك تايمز تكشف نتائج اجتماع باريس الرباعى لوقف حرب غزة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست