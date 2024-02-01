وزير الري يتفقد مشروعات التمكين للحد من آثار التغيرات المناخية بكفر الشيخ

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومستر، أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عدد من مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية للتمكين الاقتصادي ضمن مشروعات الحد من التغيرات المناخية بمركزى مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشبخ، إن المشروع يهدف إلى دعم فرص التمكين الاقتصادى والتوعية للتقليل من الأثار المترتبة على التغيرات المناخية بقرى مركز مطوبس وبلطيم وجنوب الطريق الدولي الساحلي، وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام مع الالتزام بالخطة التنفيذية للأنشطة التى يتم الاتفاق عليها.

105 شباب يستفيدون من مشروع التمكين الاقتصادي

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مشروعات التمكين الاقتصادي يستفيد منها 105 من الشباب من الجنسين وأسرهم، وكنا وجه بتدريب 150 متدربا/ة على تصميع منتجات الألبان وخلط الأعلاف بقرى مركز مطوبس، ومركز بلطيم، وجنوب الطريق الدولي الساحلي، محافظة كفر الشيخ.

وطبقا الي رؤية مصر 2030 (التنمية المستدامة) ومن ضمن الاستراتيجية وهي العدالة والاندماج الاجتماعي، لتحقيق العدالة وتكافأ الفرص من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص والموارد في كل المناطق الجغرافية من الريف والحضر على حد سواء وتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

ويستهدف البرنامج تمكين الشباب من الجنسين أصحاب المهارات أو الأفكار الريادية من الفئات الفقيرة والمهمشة ويضع البرنامج ضوابط ومعايير لاختيار هؤلاء الشباب ليتم دمجهم في المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص ويستطيعون من خلالها الاستغلال الأمثل لطاقاتهم ومواردهم وأفكارهم وجني الأرباح والانفتاح على الأسواق.

ويهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التمكين من المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات القائمة والتي تدر عليهم دخلا ثابتا يساعد في إعالة أنفسهم وذويهم من الأسرة. وإطلاق تدريبات خاصة بالمشروعات المنفذة، على رأسها مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد (105 مستفيدين/ ة):

أولا: مشروعات غزل شبك الصيد

فكرة المشروع: هو غزل الخيوط وصناعة شبك الصيد، ويتم شراء مستلزمات التشغيل من (خيوط حرير – خيوط نيلون -خيوط قطن – فوم – رصاص) بجانب معدات التصنيع لبدء غزل الخيوط وتصنيع شبك صيد الأسماك حيث ان القرية المستهدفة يعمل معظم أهلها الرجال والسيدات في صناعة الشبك وصيد السمك.

بناء على إتاحة الفرص التسويقية لنشاط شبك الصيد بالقرية والقري المجاورة، حيث أنه منفذ بيع شبك الصيد لذلك يصل متوسط العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهذا يساعد في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت والحد من الهجرة غير الشرعية بالقرية.

ثانيا: مشروعات تصنيع منتجات الألبان

فكرة المشروع تصنيع منتجات الجبن والسمن والزبادي، ويتم شراء مستلزمات التشغيل من (ماكينة فرز البان – بوتاجاز – أنبوبة – البان طازجة) يتم البدء في مرحلة فرز الألبان لتصنيع منتجات الألبان من سمن – قشطة –جبن قريش- زبادي،

يصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهذا يساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.

ثالثا: مشروعات خلط وتصنيع أعلاف، فكرة المشروع هو بيع وخلط اعلاف بنسب مختلفة طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

يتم شراء مستلزمات التشغيل من (مدشة – فول صوية- درة –ردة- ملح طعام –خميرة – فيتامينات - كالسيوم) لبدء تصنيع وتركيب الاعلاف بالنسب اللازمة، حيث ن المجتمع الريفي يمتاز بتربية الطيور والحيوانات، حيث أن محلات تصنيع الأعلاف من المشروعات الأساسية بالقرية، ويصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل وهذا يساعد في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.

رابعا: مشروعات مواتير الري الزراعى لصغار المزارعين

تعود فكرة المشروع إلى تمليك مواتير الري الزراعي لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع

من خلال تمكين وتمليك صغار المزارعين من مواتير رش زراعية لتحويل العمالة الزراعية على ماكينات الرش لملاك بما يعزز من أرباح المستفيدين وتعلمهم طرق الرش الحديثة للمحاصيل.

خامسا: مشروعات العزاقات الزراعية لصغار المزارعين

فكرة المشروع هو تمليك العزاقات الزراعية لصغار المزارعين طبقا للمواصفات المطلوبة بالمجتمع، من خلال تمكين وتمليك صغار المزارعين من عزاقات زراعية حديثه لتعزيز الأرباح الخاصة بصغار المزارعين وتحويلهم لملاك لماكينات زراعية حديثة.

رفع كفاءة وتدريب المستفيدين لعدد (150) مستفيدا/ ة، للمتدرب ومعايير الاختيار:

تدريب المستفيدين علي تركيبات الأعلاف الخاصة بالمواشي والأسماك لتطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في مركبات الأعلاف والتعرف على طرق تخزين الأعلاف للمحافظة عليها من التلف.

تدريب السيدات على كيفية تصنيع منتجات الألبان من المنزل من (الجبن القريش والسمن والزبادي) والطرق الصحيحة للتصنيع للمحافظة على صحة الأسرة من الغذاء والطرق السليمة للتغذية، ويهدف إلى رفع وعي السيدات للمحافظة على صحة الأسرة من الأمراض المنتشرة بسبب سوء الغذاء.

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

IMG-20240201-WA0026

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

IMG-20240201-WA0013

وزير الري يتفقد مشروعات التمكين

IMG-20240201-WA0015

IMG-20240201-WA0017

IMG-20240201-WA0019