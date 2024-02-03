تعليم الغربية يعلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك عقب انتهاء من تصحيح جميع كرسات الاجابة وفقا لكافة الكنترولات على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

وفي الاجابة عن تساؤل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن لجان التقدير لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التى بدأت يوم السبت الماضى، قاربت على الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابة، وسيعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيدًا لاعتماد النتيجة النهائية من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى غضون منتصف الأسبوع الجاري.

وأكد وكيل الوزارة، علي انه قد شدد على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكدا ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية

وكان المهنس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد قام بتفقد أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، أكثر من مرة، للوقوف علي الوضع علي طبيعته، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا، بالإضافة إلى 3492 طالبا لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

واكد وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح قد قاربت على الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابة، وسيعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، تمهيدًا لاعتماد النتيجة النهائية من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى غضون منتصف الأسبوع الجاري.

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