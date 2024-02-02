الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا فى الغربية

غلق
غلق

قامت مجالس المدن والأحياء في محافظة الغربية، بالاستمرار في شن حملاتها المكثفة على مدار الساعة بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وقد تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة، بهدف توفير الطاقة والحد من الإهدار في استهلاك الكهرباء.

تشميع وإغلاق 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية

أعلنت محافظة الغربية، عن تشميع وإغلاق 41 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة؛ للحد من انتشار الفيروسات وتوفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء، وضمان سلامة المواطنين.

تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة

أكدت محافظة الغربية، أنها ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين والتعليمات الصحية، وناشدت الوحدات المحلية جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وأكد أهمية احترام القوانين والتعليمات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع.

وأضاف "رحمي" أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووجه رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تهدف حملات مجالس المدن والأحياء في محافظة الغربية إلى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق، وذلك لضمان الالتزام وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وقد تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية في المراكز، بهدف تحقيق توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.

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