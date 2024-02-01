زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في مركز زفتي بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى، في محافظة الغربية، عن استمرارها في العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

جهود لزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة

وتم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز وأيضًا في المدينة، وذلك في إطار جهودها لزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد، تأتي هذه الخطوة استجابةً لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية.

وأكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، مواصلة الجهود اليومية في زراعة الأشجار، بهدف مكافحة التغير المناخي وتجميل المنطقة وتحسين جودة الحياة، وأشار إلى أن اختيار الشوارع والقرى التي سيتم زراعة الأشجار فيها تم بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة.

اختيار أنواع الأشجار بعناية بحيث تكون مناسبة للمنطقة

وأضاف رئيس مركز ومدينة زفتى أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية، بحيث تكون مناسبة للمنطقة وتستطيع تحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وخلق بيئة صحية مريحة للسكان.

تعد هذه الجهود جزءًا من التزام المحافظة بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتأتي في إطار المشاركة الفعالة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويعكس هذا العمل التزام الجهات المحلية بتنفيذ توجيهات الحكومة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

تجدر الإشارة إلى أن زراعة الأشجار تعتبر إحدى الطرق الفعالة لتحسين البيئة ومكافحة التغير المناخي، حيث تساهم الأشجار في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، وتقليل درجة الحرارة وتحسين جودة الهواء.