محافظ الغربية يناقش خطة عمل وأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة التعليم والتعلم من أجل تنمية الأسرة المصرية ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة، والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، تحسين المناخ التعليمي، التوسع في برامج التغذية بالمدارس، الحد من الكثافة العالية للفصول، تقديم المنح الدراسية للفئات المختلفة، خفض نسبة المتسربين من التعليم وضع آليات لتتبع المنقطعين للحد من التسرب من التعليم، التوسع في برنامج تشجيع وتحفيز الطلاب ودعم الأسرالفقيرة على الاستمرار في مواصلة أبنائهم في العملية التعليمية، إتاحة الفرصة للمتسربين من التعليم لإعادة الالتحاق بالتعليم والاستمرار في العملية التعليمية، الارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خفض نسب الأمية، دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال افتتاحه منفذ معا ضد الغلاء بقرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات.

وتفقد محافظ الغربية، المنفذ واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعارجميع المنتجات بالمعارض مثل المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

والتقى المحافظ، بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم حيث أشاد المواطنون بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهما على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.