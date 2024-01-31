الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة شاملة لرفع القمامة من شوارع مدينة زفتى بالغربية

رفع القمامة
رفع القمامة

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة النظافة برئاسة مركز ومدينة زفتي، في رفع القمامة ومخلفات التراكمات والتي تمت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم رفع نحو 255 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار رئيس مدينة زفتى، إلى أن الحملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، وتهيئة الطرق الفرعية والشوارع لتيسير حركة المرور للمواطنين والسيارات، تم تنفيذ الحملة بإشراف مجاهد الدرف ويسري عاطف محمد حسن نواب رئيس المدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه الحملة تعكس الاهتمام الكبير بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

وأضاف فايد، تهدف هذه الحملة إلى تحقيق أهداف عدة، منها تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، وتسهيل حركة السير وتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما تعكس التزام الوحدة المحلية والمحافظة بتحسين البيئة والاهتمام بصحة المجتمع.

حملة نظافة تنجح في رفع 120 طن ا من القمامة والتراكمات في السنطة رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية حملة النظافة رفع القمامة ومخلفات التراكمات الشوارع والطرق الفرعية رئيس مدينة زفتي محافظ الغربية تنظيف الطرق

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