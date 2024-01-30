رفع 285 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

أكد المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 285 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك بمتابعة علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبد المطلب نواب رئيس المدينة، وتحت إشرافه.

وأكد رئيس مدينة كفر الزيات، أن هذه الحملة تعكس اهتمام الوحدة المحلية بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الشاملة لرفع القمامة وتنظيف الطرق، تأتي ضمن جهود التصدي لمشكلة تراكم النفايات وتحسين البيئة المحيطة، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تعزز هذه الحملة التعاون الفعال بين رئاسة الوحدة المحلية بكفر الزيات، والوحدات القروية التابعة لها في تحقيق هذا الهدف، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.



وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 3001 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ 24 ساعة المنقضية.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.