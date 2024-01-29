الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة صيانة وتحسين إنارة الشوارع في المحلة الكبرى بالغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نفّذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية حملة شاملة لصيانة وتحسين أعمدة الإنارة وتركيب كشافات إضافية في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لمدة 24 ساعة.

تولى اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إشراف الحملة التي تضمنت صيانة وإصلاح حوالي 37 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات LED جديدة في قرى المركز بجانب المدينة، كما تم صيانة وشد الأسلاك في الأعمدة الموجودة للإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير الأسلاك المتهالكة، وإزالة أي شدات مخالفة.

وأكد فكري، أن هذه الحملة التزام الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحلة الكبري، بتلبية احتياجات المجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود في المستقبل لتحقيق تطور مستمر وخدمات افضل لسكان المركز والمدينة، مما يعزز السلامة والأمان ويعطي للسكان شعورًا بالراحة والثقة في البيئة المحيطة بهم.

حملة شاملة أعمدة الإنارة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى واللواء عمرو فكري كشافات ولمبات LED

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