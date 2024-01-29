الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 5 أصحاب مخابز لاستيلائهم على الدقيق المدعم بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 أصحاب مخابز بطنطا وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 70 جوال دقيق بلدى مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 3.5 طن دقيق، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتمكنت حملة مفتشي الرقابة التموينية بإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 5 أصحاب مخابز في مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون، بعد أن استولوا على 70 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم المخصص لهم، وباعوه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، تم رصد العجز في الكمية المخصصة من الدقيق البلدي المدعم، وبعد التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، تم تحديد هوية أصحاب هذه المخابز الذين قاموا بالاستيلاء على هذه الكمية وبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الأفعال مخالفة صارخة للقوانين والتشريعات التموينية التي تهدف لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة حيث منحت الدولة هذه المخابز حصصًا من الدقيق البلدي المدعم لتلبية احتياجاتهم والحفاظ على استقرار الأسعار، ولكنهم استغلوا هذه الثقة وقاموا بالتصرف غير القانوني في الدقيق وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وأشار إلى أن حملة التموين بالغربية ستواصل ملاحقة أي مخالفات تموينية وتطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية التموين، والوحدات المحلية لمكافحة ظاهرة السوق السوداء والتصدي للمخالفات التموينية، ويأمل القائمون على تنفيذ القانون في أن تكون هذه العملية القمعية نوعًا من الردع للتجار الذين يسعون للاستفادة غيرقانونيًا من المواد المدعومة وتهريبها إلى السوق السوداء، كما تهدف هذه الجهود أيضًا إلى تحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب بالأسعار.

مديرية التموين بمحافظة الغربية أصحاب مخابز وكيل وزاره التموين بالغربيه الدقيق البلدى المدعم السوق السوداء تحرير محاضر بالوقائع لتلبية احتياجاتهم والحفاظ على استقرار الأسعار

مواد متعلقة

"تضامن الغربية" تشارك في معرض لتوزيع الاثاث المنزلى بقطور

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة بمشروع تنمية الاسرة

"مواجهة الدولة المصرية للتحديات المائية الراهنة " ندوة بإعلام المحلة

رئيس مدينة طنطا: استمرار تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية فى موعدها

ضبط 90 مخالفة تموينية في الغربية

تحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز بلدية وسياحية في السنطة

ميدان الساعة في طنطا.. من ساحة الإعدام إلى نصب تذكاري يحكي قصة البراءة

جهود مدينة كفر الزيات في رفع النظافة وتحسين البيئة

الأكثر قراءة

عاجل| الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة