ضبط أصحاب 5 أصحاب مخابز لاستيلائهم على الدقيق المدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 أصحاب مخابز بطنطا وكفر الزيات وبسيون، استولوا على 70 جوال دقيق بلدى مدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 3.5 طن دقيق، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتمكنت حملة مفتشي الرقابة التموينية بإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 5 أصحاب مخابز في مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون، بعد أن استولوا على 70 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم المخصص لهم، وباعوه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، تم رصد العجز في الكمية المخصصة من الدقيق البلدي المدعم، وبعد التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، تم تحديد هوية أصحاب هذه المخابز الذين قاموا بالاستيلاء على هذه الكمية وبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الأفعال مخالفة صارخة للقوانين والتشريعات التموينية التي تهدف لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة حيث منحت الدولة هذه المخابز حصصًا من الدقيق البلدي المدعم لتلبية احتياجاتهم والحفاظ على استقرار الأسعار، ولكنهم استغلوا هذه الثقة وقاموا بالتصرف غير القانوني في الدقيق وبيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وأشار إلى أن حملة التموين بالغربية ستواصل ملاحقة أي مخالفات تموينية وتطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية التموين، والوحدات المحلية لمكافحة ظاهرة السوق السوداء والتصدي للمخالفات التموينية، ويأمل القائمون على تنفيذ القانون في أن تكون هذه العملية القمعية نوعًا من الردع للتجار الذين يسعون للاستفادة غيرقانونيًا من المواد المدعومة وتهريبها إلى السوق السوداء، كما تهدف هذه الجهود أيضًا إلى تحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب بالأسعار.