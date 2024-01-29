الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 10 محاضر ضد مخابز مخالفة في مركز زفتى بالغربية

مخابز
مخابز

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية عن تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مركز زفتى خلال الـ 24 ساعة الماضية، قامت الحملة بالتفتيش على المخابز في مركز زفتى بحضور المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية والمحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وأسامة سعدة، مدير إدارة تموين زفتى.

تم تحرير المحاضر ضد المخابز التي ارتكبت مخالفات متنوعة بما في ذلك التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية. تم تقديم أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملات تأتي تزامنًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة، وتعمل حملات التموين على ضمان استمرارية توافر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وفقًا للمعايير المحددة، وتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وأضاف أبو هاشم،و يعكس تحرير المحاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة التزام الجهات المعنية والوحدات المحلية بتطبيق القانون وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، ويأمل المسؤولون في أن يكون ذلك دافعًا للتجار وأصحاب المخابز للالتزام بالمعايير الصحية والتقنية المطلوبة في صناعة الخبز، وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والنظافة حفاظًا علي سلامة المواطنيين.

ومن جهته أكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن توجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، تؤكد دائمًا علي أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة، بهدف حفظ صحة المواطنين ومنع تلاعب التجار بالأسعار، كما أشار إلى أهمية الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز، وأن سياسية محافظة الغربية هى الراقابة الشديدة علي كافة ا؟لأسواق حتي يصل الدعم لمستحقيه كما ينبغي.

مديريه التموين بالغربيه مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية قامت الحملة بالتفتيش مركز زفتى رئيس مركز ومدينة زفتي مدير إدارة تموين زفتى المحاضر ضد المخابز التي ارتكبت مخالفات

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