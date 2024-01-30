الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حملة لوقف 14 حالة بناء وإنشاء على الأراضي الزراعية ومخالفات في زفتي

ازالات
ازالات

 نفّذت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، حملة خلال 24 ساعة لوقف حالات البناء والإنشاء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى المركز، وتمت هذه الحملة بهدف الحفاظ على الثروة الزراعية وتنظيم العمران في المنطقة.

 وقف أعمال البناء في 14 حالة بدون ترخيص

وأوضح المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن الحملة شملت وقف أعمال البناء في 14 حالة بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة الشدات الخشبية في 12 حالة من المباني قيد الإنشاء والأدوار المخالفة في المنازل القائمة، وتم أيضًا مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتي، على ضرورة وجود تعاون مستمر وتنسيق قوي بين الجهات المحلية والمركزية والمجتمع المحلي لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، وشدد أيضًا على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي حالات جديدة للبناء المخالف وإزالتها فورًا

ومن جهته أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي حالات جديدة للبناء المخالف وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة والبناء العشوائي غير المرخص، حيث تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوحدات المحلية، وذلك لمحاربة البناء المخالف وتنظيم العمران في المنطقة. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتطبيق القانون بشكل صارم وتوفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، تهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف مهمة في المنطقة، منها الحفاظ على الأراضي الزراعية والاستفادة الأمثل منها في الإنتاج الزراعي، وتوفير بيئة حضرية منظمة وجميلة للمواطنين، وتحسين جودة المعيشة في المنطقة، كما تعمل الحملة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال البناء، وردع أي مخالفين قد يفكرون في القيام بأعمال بناء غير مشروعة.

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