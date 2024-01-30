الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال حملة لضبط الأسواق.. تحرير 86 مخالفة تموينية في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت مباحث تموين الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، في تحرير 86 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة استمرت لمدة 24 ساعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وتهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وشملت المخالفات التي تم ضبطها مجموعة متنوعة من الممارسات غير قانونية في مجال التموين، مثل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم إعلان الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، كما تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم حمل البائعين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضمان صلاحية المعروض والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وللقضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزام الجهات الأمنية والتموينية بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم الغذائية.

  تكثيف الرقابة والرصد المستمر على الأنشطة التموينية والتجارية

 وزأكد مدير أمن الغربية، على أهمية تكثيف الرقابة والرصد المستمر على الأنشطة التموينية والتجارية، وتحقيق التعاون المشترك بين مباحث التموين والجهات المعنية الأخرى لضبط المخالفات ومحاسبة المتجاوزين على القانون، مع أهمية توعية الجمهور بحقوقهم التموينية والتحذير من الممارسات غير القانونية والمخالفة للقوانين التموينية، ودور المواطنين في التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه في وقوعها، وتعكس هذه الجهود الحكومية التزامًا قويًا بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامتهم.

وتعكف مباحث التموين بالغربيةعلى تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتأمل في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتمويني في المحافظة، وتؤكد التزامها بمكافحة أي ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد المحلي.

أزيد من التسعيرة عدم إعلان الاسعار وتلاعب في الأوزان وحيازة سلع مجهولة المصدر تكثيف الرقابة والرصد المستمر ضبط المخالفات الممارسات الغير قانونية

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