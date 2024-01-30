الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في كفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

أكدت مديرية تموين الغربية، وإدارة تموين كفر الزيات، على استمرار جهودهم في متابعة ومراقبة المخابز وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بجودة المنتجات أو ارتكاب تجاوزات في التصرف في المواد الغذائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وتم شن حملة موسعة علي المخابز البلدية والسياحية بناحية مركز ومدينة كفر الزيات ونجحت الحملة في تحرير 17 مخالفة لأصحاب مخابز بلدية وسياحية بين قري مركز كفر الزيات والمدينة.

جاءت الحملة بإشراف مجلس مدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، رئيس مجلس مدينةكفر الزيات، وبمشاركة نواب رئيس مجلس المدينة وؤساء الوحدات المحلية، وتفذتها إدارة تموين مركز ومدينة كفر الزيات.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

وشملت المخالفات التي تم ضبطها وتحريرها 11 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر واحد لتصرف غير قانوني في 11 شكارة بناحية مركز المحلة، كما تم تحرير محضر واحد لتجميع 5 شكارات من الدقيق البلدي المدعم، تحرير محضر واحد لتجميع 20 شكارة من الدقيق البلدي المدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملات تأتي تزامنًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة، وتعمل حملات التموين على ضمان استمرارية توافر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وفقًا للمعايير المحددة، وتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وأضاف "أبوهاشم"، أن تحرير المحاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة يعكس التزام الجهات المعنية والوحدات المحلية بتطبيق القانون وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، ويأمل المسؤولون في أن يكون ذلك دافعًا للتجار وأصحاب المخابز للالتزام بالمعايير الصحية والتقنية المطلوبة في صناعة الخبز، وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والنظافة حفاظًا علي سلامة المواطنيين.

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