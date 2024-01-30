الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يناقش خطة عمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة الاتصال والإعلام من أجل تنمية الأسرة المصرية، ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة بحضور جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ ورئيس اللجنة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة التي تشتمل على عدة محاور وأهداف، أهمها تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية، المشاركة المجتمعية من كل قطاعات الدولة القطاع الحكومي، الخاص، المحليات، المجتمع المدني والتطوعي لتوفير الثقافة والوعي بالقضية السكانية بشكل فعال ومؤثر لكل شرائح المجتمع، بناء قدرات الكوادر الإعلامية المعنية بالقضية السكانية، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة.

رحمي يؤكد دور وسائل الإعلام في بناء الوعي المجتمعي

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، الدور البارز الذي تقوم به وسائل الإعلام في بناء الوعي الاجتماعي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لدى جميع الأفراد في المجتمع، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتليفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، تلعب دورا مهما في نشر المعلومات المفيدة حول مشروع تنمية الأسرة المصرية، مثل مكونات المشروع والفوائد التي يمكن أن يحققها ورفع الوعي؛ حيث يحتاج المجتمع إلى فهم أهمية تنمية الأسرة ودورها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رحمي، أنه يمكن لوسائل الإعلام من خلال لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، توفير مقالات وبرامج تعريفية تسهم في رفع الوعي بالتحديات والفرص التي تواجه الأسرة المصرية وكيفية التعامل معها وتشجيع المشاركة؛ حيث يمكن للاتصال والإعلام أن يلعبا دورا بارزا في تشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في مشروع تنمية الأسرة، في نشر المعلومات المفيدة حول مشروع تنمية الأسرة المصرية.

محافظ الغربية يجتمع بلجنة الاتصال والإعلام ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محافظ الغربية لجنة الاتصال والإعلام التغيير الاجتماعي والاقتصادي القطاع الحكومي بناء الوعي المجتمعي

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