الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة طن و80 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بالمحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

صادرت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 60 جركن معبأة بزيوت الطعام بإجمالى وزن واحد طن و80 كيلو مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لبيع المواد والسلع الغذائية بمدينة المحلة الكبري.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة برئاسة حازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، وبصحبة رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة  لمباحث التموين بوسط الدلتا، خلال مرورها بدائرة مركز ومدينة كفرالزيات.

تفاصيل المضبوطات

وتمكنت الحملة من رصد 60 جركن معبأة بزيوت الطعام والحار بإجمالى وزن  واحد طن و80 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مخزن لبيع المواد والسلع غذائية بجوار أحد المخابز بشارع الجوهرى بمدينة كفرالزيات،وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

واكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملات تأتي تزامنًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لضمان توفر السلع الإستراتيجية للمواطنين بأسعار معقولة، حيث تعمل حملات التموين على ضمان استمرارية توافر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وفقًا للمعايير المحددة، وتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وتعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

مديرية التموين بمحافظة الغربية زيوت الطعام عدم صلاحيتها للاستهلاك مخزن لبيع المواد والسلع وكيل وزاره التموين بالغربيه رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة الإدارة العامة لمباحث التموين بوسط الدلتا 60 جركن معبأة بزيوت الطعام والحار بإجمالى وزن واحد طن و80 كيلو جرام

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