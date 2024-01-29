إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة فى الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأسفرت حملات اليوم الثالث من الموجه 22 لحملة إزالة التعديات على أملاك االدولة، عن إزالة 11 حالة بناء مخالف على مساحة 279 م2، كما نجحت في إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و10 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤٠ م٢ على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة ١٠ حالات متغيرات مكانية بمساحة ٦١١م وحالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠م٢