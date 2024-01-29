الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة فى الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأسفرت حملات اليوم الثالث من الموجه 22 لحملة إزالة التعديات على أملاك االدولة، عن إزالة 11 حالة بناء مخالف على مساحة 279 م2، كما نجحت في إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و10 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٤٠ م٢ على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة ١٠ حالات متغيرات مكانية بمساحة ٦١١م وحالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠م٢

لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة ومخالفات البناء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ استمرار جهود الوحدات المحلية محافظة الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة بمشروع تنمية الاسرة

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل