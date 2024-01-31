أمطار متوسطة على الغربية واستمرار حالة الطوارئ

استمرت موجة الطقس السيئ في ضرب محافظة الغربية، وتعرضت عدد من مدن ومراكز المحافظة إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح، وسط استعدادات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار سيارات شفط المياه من أجل التعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري، حيث أعلنت المحافظة حالة الطوارئ.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل السريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، استمرار اضطراب حالة الجو، من حيث الطقس المائل للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والذي يصل إلى الصقيع، ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد محافظة الغربية طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، على أن تكون درجة الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات مئوية.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجّه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال سقوطها وتجمعها في الشوارع أولًا بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

وأشار "رحمي" إلى أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري، حيث إن هناك خطة وضعتها المحافظة مسبقًا خلال مناقشة استعدادات فصل الشتاء بتحديد تمركزات لتجميع مياه الأمطار، وتتواجد فيها سيارات شفط مياه الأمطار من أجل رفع مخلفات الأمطار بشكل فوري.

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية