وقف 8 حالات إنشاء وبناء على أراض زراعية في بسيون بالغربية

تواصل مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، تنفيذ الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ومتابعة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.

ونجحت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، في إزالة مخالفات تعد وبناء، حيث تمكنت من وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، وتابع أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجه 22، وصلت يومها الثالث، أمس الثلاثاء، وأسفرت نتائج يوم امس عن إزالة 11 حالة بناء مخالف على مساحة 279 متر مربع، كما نجحت فى إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و10 أسهم على أراضي أملاك الدولة، وإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 40 متر، وإزالة 10 حالات متغيرات مكانية بمساحة 611 متر، وحالة بناء مخالف على مساحة 100 متر فى المهد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.