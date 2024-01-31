ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر داخل مطحن في "زفتى" بالغربية

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 5 طن ملح طعام مجهول المصدر داخل مطحن غير مرخص داخل مركز ومدينة زفتي، قبل طرحها للبيع، مما يشير إلى وجود عمليات غش وتدليس تستهدف جمهور المستهلكين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة تموينية بمركز زفتي بقيادة اسامة سعدة، مدير إدارة تموين زفتي، من ضبط الملح المشبوه داخل المطحن غير المرخص، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بحق صاحب المطحن، بالإضافة إلى إخطار النيابة المختصة لتتولى التحقيق في الأمر.

وستتولي النيابة المختصة التحقيق في الواقعة وستتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في هذه العمليات الغير قانونية، وفرض العقوبات المناسبة للحفاظ على سلامة المستهلكين وحمايتهم من التدليس والغش في المواد الغذائية.

وأعرب المهندس محمد أبوهاشم، عن ارتياحه لجهود الحملة التموينية في كشف هذه العمليات الغير قانونية وضبط المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها، مؤكدًا على أهمية تعزيز التفتيش والرقابة على المطاحن والمنشآت الغذائية لضمان سلامة المواد الغذائية التي تصل إلى الجمهور.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مديرية التموين بالغربية سوف تستمر في محاربة العمليات الغير قانونية والتزوير والتدليس في المواد الغذائية،من اجل تعزز الثقة في السوق المحلية من خلال ضمان توافر منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.

وطالبًا الجمهور المستهلك أن يكون حذرًا ويتعاون مع السلطات المختصة في الإبلاغ عن أي حالات تشتبه فيها في جودة المنتجات الغذائية، حتى يتم ضبط المخالفين وتحقيق العدالة والحفاظ على سلامتهم.

وأضاف "أبوهاشم"، أن المسؤولون في مديرية التموين بالغربية، يصرون على استمرار الجهود الحثيثة لمكافحة التدليس والغش في السلع الغذائية، والتعاون المستمر مع الجهات المختصة لضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.