الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 محاضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بالمحلة الكبرى

مخبز
مخبز

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز المحلة الكبري، وذلك خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها حازم طه مدير إدارة تموين المحلة الكبري، قد استهدفت التفتيش على المخابز في مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن هذه الحملات تهدف إلى ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، كما تسعى هذه الحملات لبناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وأن جهود مديرية التموين بمحافظة الغربية تعكس التزام الحكومة بحماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية، مؤكدًا أنه يجب أن يستمر العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين، والمحافظة، والنيابة العامة، لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وضمان سلامة المستهلكين.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الأفعال مخالفة صارخة للقوانين والتشريعات التموينية التي تهدف لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وأشار إلى أن حملة التموين بالغربية ستواصل ملاحقة أي مخالفات تموينية وتطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية مخابز بلدية إدارة تموين المحلة الكبري المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين بالغربيه مركز وبندر المحلة الكبرى التفتيش على المخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية لدعم منظومة الخبز مخالفات تموينية وتطبيق القانون

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