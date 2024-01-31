الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة طنطا يوجه بإنهاء استعدادات الكليات للفصل الدراسي الثاني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انعقد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وأحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

وخلال كلمته، وجَّه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وإنهاء أعمال رصد وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 -2024 في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة إنهاء استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني خلال إجازة نصف العام، كما استعرض المجلس آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة.

وناقش عددًا من إنجازات قطاعات التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحث العلمي، والضوابط التنفيذية المستحدثة  التي أوصى بها مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته الأخيرة.

رئيس جامعة طنطا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع تنميه البيئه الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية أخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة

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