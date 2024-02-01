إزالة 10 تعديات على أراض زراعية وأدوار مخالفة في "السنطة" بالغربية

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم تنفيذ عمليات إزالة لعدد 10 حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، تمت هذه الإزالات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وفي هذا السياق، نجحت رئاسة مركز ومدينة السنطة في إزالة عدد من المخالفات والتعديات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتتضمن عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة وقف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، تم أيضًا إزالة 10 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وتمت مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات.

يأتي ذلك تحقيقًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، حيث استمرت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، في تنفيذ الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات، وتم تحويلهم للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، يأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان تنظيم البناء والاستفادة الأمثل من الأراضي الزراعية.

وأكدت "صالح"، على أهمية التزام جميع المواطنين والمقيمين بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالبناء واستغلال الأراضي الدولة والزراعية، علينا جميعًا أن نكون مسؤولين ونلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك للحفاظ على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في محافظتنا، وستستمر الجهود المبذولة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بالتعاون بين الجهات المختصة والمواطنين، من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر تنظيمًا لمحافظتنا الغربية.

وتستمر الجهود المبذولة في إزالة التعديات ومخالفات البناء في محافظة الغربية، حيث يتم تنفيذ المزيد من الحملات والمبادرات لتطهير الأراضي وتنظيم البناء، وذلك بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتوفير بيئة مستدامة وآمنة للمواطنين.