ضبط عدة مخالفات تموينية بحملة مكبرة على مدينة السنطة بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية، حمله تموينية اليوم الاربعاء، وذلك بدائره مركزومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بناءا علي تعليمات الدكتورعلي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمى محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.



وقاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبرئاسة إبراهيم عبد الهادى، مدير ادارة تموين السنطة، والسيد احمد الحواله، مدير الرقابة التموينية بالسنطة، والمفتشين فؤاد سرحان، وحسام الجابرى.

وذلك لتفقد الحالة التموينية بدائره المركز والرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع الأساسية ومحاربة غلاء الاسعار، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على كميه من زيت الطعام وقدرها ستمائه زجاجه زيت الطعام، كما تم ضبط 300 عبوة منشطات جنسية ومستحضرات تجميل منتهيه الصلاحيه بداخل أحدى المحال والتى تؤدى إلى الأضرار العام والصحة العامة.



وكذلك تم ضبط طن من شكائرالأعلاف مجهولة المصدربداخل أحدى المحال التجارية، وتم ضبط دقيق مدعم تجميع بداخل أحد المخابزالبلدية أثناء المرور، وأيضًا تم تحرير أربعه محاضر بيع سجائر محلية، وكذلك تم تحرير اربعة محاضر جنح عدم حمل شهادات صحية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعرب المهندس محمد أبوهاشم، عن ارتياحه لجهود الحملة التموينية في كشف هذه العمليات الغير قانونية وضبط المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها، مؤكدًا على أهمية تعزيز التفتيش والرقابة على المطاحن والمنشآت الغذائية لضمان سلامة المواد الغذائية التي تصل إلى الجمهور.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مديرية التموين بالغربية سوف تستمر في محاربة العمليات الغير قانونية والتزوير والتدليس في المواد الغذائية،من اجل تعزز الثقة في السوق المحلية من خلال ضمان توافر منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.

وطالب أبوهاشم، من الجمهور المستهلك بأن يكون حذرًا ويتعاون مع السلطات المختصة في الإبلاغ عن أي حالات تشتبه فيها في جودة المنتجات الغذائية، حتى يتم ضبط المخالفين وتحقيق العدالة والحفاظ على سلامتهم.