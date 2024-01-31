الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران بالطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700متر من الجانبين، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

 

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

 

وعلي صعيد منفصل، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة التعليم والتعلم من أجل تنمية الأسرة المصرية ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة.

 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، تحسين المناخ التعليمي، التوسع في برامج التغذية بالمدارس، الحد من الكثافة العالية للفصول، تقديم المنح الدراسية للفئات المختلفة، خفض نسبة المتسربين من التعليم وضع آليات لتتبع المنقطعين للحد من التسرب من التعليم، التوسع في برنامج تشجيع وتحفيز الطلاب ودعم الأسر الفقيرة على الاستمرار في مواصلة أبنائهم في العملية التعليمية، إتاحة الفرصة للمتسربين من التعليم لإعادة الالتحاق بالتعليم والاستمرار في العملية التعليمية، الارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خفض نسب الأمية، دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية.

محافظ الغربية محور طريق أم القرى تحقيق السيولة المرورية في الطريق خلق محاور مرورية جديدة الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق

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