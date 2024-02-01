الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لرفع القمامة وتحسين مستوى النظافة في المحلة الكبرى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة النظافة التي قادها اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم خلال الـ 24 ساعة الماضية رفع حوالي 280 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأكد رئيس مدينة المحلة، أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المجاورة، وتأمين بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحملة أيضًا إلى تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، مما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.

موضحًا انه تم تنفيذ الحملة بإشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، وشاركت فيها فرق من العمال المدربين والمجهزين بالأدوات والمعدات اللازمة لجمع ورفع القمامة والتراكمات، وقد تم تنظيف الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وتم جمع القمامة من الأحياء المختلفة في المدينة والقرى المحيطة بها.

وعبر رئيس مدينة المحلة الكبرى، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إنجاز هذه الحملة، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة المحلية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم، كما أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الحملات الناجحة لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

وأكدعلى استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة في مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية، حيث ستعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة وتحسين البيئة وتوفير بيئة صحياة أفضل للمواطنين، للمحافظة على النظافة والبيئة الصحية.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هذه الحملة تعكس الاهتمام الكبير بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

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