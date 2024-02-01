ضبط أصحاب 3 مخابز في زفتى والسنطة بالغربية لاستيلائهم على الدقيق المدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من إحباط عملية غش تحاري، تتعلق بتلاعب أصحاب ثلاثة مخابز في مركزي زفتي والسنطة، حيث استولوا على 40 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، وزن الجوال الواحد 50 كيلوجرام، بإجمالي وزن يصل إلى 2 طن من الدقيق، وقد تم التصرف في هذه الكمية بالبيع في السوق السوداء، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة للمتورطين.

تمت العملية بجهود حملة مفتشي الرقابة التموينية، بإشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الذين قادوا التحقيقات وجمعوا الأدلة اللازمة لتحديد هوية أصحاب المخابز المتورطين في هذه العملية غير القانونية، وذلك بعد إجراء الجرد الفعلي للمخابز ومراقبة الأرصدة، تم رصد العجز في الكمية المخصصة من الدقيق البلدي المدعم.

وتحررت محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتورطين، وأكد المهندس محمد أبو هاشم أن هذه الأفعال تعد مخالفة صارخة للقوانين والتشريعات التموينية التي تهدف إلى ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.

وأوضح "أبوهاشم"، أن الدولة قد منحت هذه المخابز حصصًا من الدقيق البلدي المدعم لتلبية احتياجاتهم والحفاظ على استقرار الأسعار، ومع ذلك، استغل أصحاب المخابز هذه الثقة وقاموا ببيع الدقيق في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، محققين أرباحًا غير مشروعة.

وأضافوتعمل مديرية التموين في الغربية جاهدة لمكافحة ظاهرة السوق السوداء والتصدي للمخالفات التموينية، وتهدف حملاتها إلى تحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب بالأسعار، وتأمل في أن تكون هذه العملية نوعًا من الردع للتجار الذين يسعون للاستفادة غير القانونية من المواد المدعومة وتهريبها إلى السوق السوداء، لذلك يجب تطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية لمكافحة ظاهرة السوق السوداء، والحد من المخالفات التموينية.